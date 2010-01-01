Инфекция: Вторжение начинается (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Нападение на маленький городок 9 сентября 2009 года окутано тайной. Теперь 60 лет спустя, последняя из выживших в тот день, Сара, посылает письмо репортеру, в котором предлагает рассказать, что произошло в действительности в тот день. Правительство называло 09-09-2009 началом «Современной чумы», репо�ртер вскоре понимает, что правда настолько шокирующая, что может оказаться тяжелее, чем раскрыть ложь



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