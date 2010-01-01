Инфекция: Вторжение начинается (фильм, 2010) смотреть онлайн
4.22010, Infection: The Invasion Begins
Ужасы, Фантастика90 мин18+
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Сюжет
Нападение на маленький городок 9 сентября 2009 года окутано тайной. Теперь 60 лет спустя, последняя из выживших в тот день, Сара, посылает письмо репортеру, в котором предлагает рассказать, что произошло в действительности в тот день. Правительство называло 09-09-2009 началом «Современной чумы», репо�ртер вскоре понимает, что правда настолько шокирующая, что может оказаться тяжелее, чем раскрыть ложь
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Ужасы, Триллеры
Рейтинг
2.4 IMDb
- Актёр
Локлин
Манро
- КПАктриса
Келли
Пендиграфт
- БГАктёр
Брайан
Гест
- ББАктёр
Брайан
Брюэр
- ДЖАктёр
Дэвид
Жан Томас
- ТБАктёр
Терри
Бекер
- ЧКАктёр
Чак
Картер
- КФАктёр
Кент
Фалкон
- МШАктриса
Марсия
Шапиро
- МКАктриса
Мэри
Кейт Шеллхардт
- ББСценарист
Брайан
Брюэр
- ДМПродюсер
Джон
Милтон Брэнтон
- ББПродюсер
Брайан
Брюэр
- ДАМонтажёр
Дон
Адамс
- ТХМонтажёр
Торри
Хесс