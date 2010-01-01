Инфекция: Вторжение начинается
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Инфекция: Вторжение начинается

Инфекция: Вторжение начинается (фильм, 2010) смотреть онлайн

4.22010, Infection: The Invasion Begins
Ужасы, Фантастика90 мин18+

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Сюжет

Нападение на маленький городок 9 сентября 2009 года окутано тайной. Теперь 60 лет спустя, последняя из выживших в тот день, Сара, посылает письмо репортеру, в котором предлагает рассказать, что произошло в действительности в тот день. Правительство называло 09-09-2009 началом «Современной чумы», репортер вскоре понимает, что правда настолько шокирующая, что может оказаться тяжелее, чем раскрыть ложь

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Ужасы, Триллеры

Рейтинг

2.4 IMDb