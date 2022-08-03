Имя (фильм, 2012) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Один пустяк способен вскрыть то, что годами пряталось за вежливыми улыбками. Французская комедийная драма «Имя» — фильм режиссеров Александра де ла Пательера и Матье Делапорта, снятый по их одноименной пьесе.
Будущий отец Венсан приходит на ужин к сестре и ее мужу, чтобы сообщить имя своего еще не родившегося ребенка. Невинная, на первый взгляд, шутка приводит к неожиданным последствиям: названный Венсаном вариант оказывается настолько провокационным, что ставит под вопрос моральные принципы всей компании. Каждая новая реплика воскрешает в памяти старые обиды и детские травмы, а сами герои оказываются гораздо менее благородным, чем привыкли считать. Ироничные пикировки перерастают в признания, которые никто не планировал делать в уютной гостиной за домашним ужином.
Самые бурные конфликты случаются не на политических аренах, а среди близких людей — тех, кто знает наши слабые места лучше всех. Пожалуй, это главный урок, которому учит фильм «Имя». Актеры мастерски поддерживают динамику картины, а напряжение растет без единой смены декораций.
Рейтинг
- АдРежиссёр
Александр
де Ла Пательер
- МДРежиссёр
Матьё
Делапорт
- ПБАктёр
Патрик
Брюэль
- ВБАктриса
Валери
Бенгиги
- Актёр
Шарль
Берлен
- ГдАктёр
Гийом
де Тонкедек
- ЖЭАктриса
Жюдит
Эль Зейн
- Актриса
Франсуаза
Фабиан
- ЯЛАктёр
Яннис
Леспер
- МПАктриса
Мирен
Прадье
- АЛАктёр
Алексис
Леприз
- ЖЛАктриса
Жюльетт
Леван
- МДСценарист
Матьё
Делапорт
- АдСценарист
Александр
де Ла Пательер
- ДРПродюсер
Дмитрий
Рассам
- ЖСПродюсер
Жером
Сейду
- АСХудожница
Анн
Скотт
- ЛПХудожница
Лизе
Пео
- СЛМонтажёр
Селия
Лафитедюпон
- ЖРКомпозитор
Жером
Реботье