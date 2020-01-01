Империя комаров (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Финансовый аналитик с Уолл-Стрит в своем пентхаусе с видом на Центральный парк замечает зловещие модели, пророчащие крах экономике. Программа компьютерного моделирования ведeт себя странно, равно как и полчища комаров, обосновавшихся в его квартире.



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