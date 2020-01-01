Империя комаров (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
4.62020, Mosquito State
Ужасы, Триллеры96 мин18+
Сюжет
Финансовый аналитик с Уолл-Стрит в своем пентхаусе с видом на Центральный парк замечает зловещие модели, пророчащие крах экономике. Программа компьютерного моделирования ведeт себя странно, равно как и полчища комаров, обосновавшихся в его квартире.
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Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ФЯРежиссёр
Филип
Ян Рымша
- Актёр
Бо
Напп
- ШВАктриса
Шарлотта
Вега
- ДКАктёр
Джек
Кеси
- ОМАктёр
Оливье
Мартинес
- ОВАктриса
Одри
Василевски
- ДБАктриса
Дэйзи
Бишоп
- ФЯСценарист
Филип
Ян Рымша
- ВНПродюсер
Влодзимеж
Нидерхаус
- ФЯПродюсер
Филип
Ян Рымша
- АСПродюсер
Алисса
Суонзи
- КЛХудожница
Катажина
Левинска
- АМХудожник
Анна
Марзеда
- БММонтажёр
Боб
Муравски
- ЦСКомпозитор
Цезары
Скубишевски