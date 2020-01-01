Империя комаров
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Империя комаров

Империя комаров (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

4.62020, Mosquito State
Ужасы, Триллеры96 мин18+

Сюжет

Финансовый аналитик с Уолл-Стрит в своем пентхаусе с видом на Центральный парк замечает зловещие модели, пророчащие крах экономике. Программа компьютерного моделирования ведeт себя странно, равно как и полчища комаров, обосновавшихся в его квартире.

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Информация

Страна
Польша
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Драмы, Триллеры

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.1 IMDb