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Император (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Школьная драма, получившая приз «За дуэт антагонистов» на фестивале «Окно в Европу», — о новом ученике в классе, чей странный подход к жизни привлекает одних и невыносимо раздражает других. Арсений — странный молодой человек. Он живет с мамой, хорошо воспитан, вежлив и не вступает в конфликты. Раньше он учился дома, а в новой школе сразу же становится изгоем среди мужской части класса. Местный альфа по прозвищу Неженка поначалу не воспринимает Арсения всерьез. Но когда с ним начинает общаться девушка, на которую у Неженки уже давно были виды, конфликт между парнями обостряется. Чем закончится их конфликт, узнаете из фильма 2022 года «Император», посмотрев его в сервисе Wink онлайн.
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Информация
Рейтинг
- АХРежиссёр
Альфия
Хабибуллина
- Актёр
Владимир
Сарапульцев
- ДТАктёр
Данил
Тябин
- ССАктёр
Савелий
Суслов
- АААктёр
Александр
Аверин
- АКАктриса
Аполлинария
Кирилец
- АШАктриса
Анастасия
Шестакова
- АТАктриса
Анастасия
Тарасова
- АМАкт�риса
Анна
Матюшенская
- АТАктриса
Анна
Троянская
- АИАктриса
Анастасия
Исаева
- ЯМСценарист
Ярослав
Маслов
- МКСценарист
Марк
Кирдань
- РИПродюсер
Родион
Исмаилов
- ПЭПродюсер
Полина
Эль Бахлали
- АЛПродюсер
Андрей
Лебедев
- НКПродюсер
Ната
Комарова
- ЛРХудожница
Любовь
Распопова
- ДФОператор
Даниил
Фомичев
- ЕЗКомпозитор
Евгений
Зиборов