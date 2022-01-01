Император (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Школьная драма, получившая приз «За дуэт антагонистов» на фестивале «Окно в Европу», — о новом ученике в классе, чей странный подход к жизни привлекает одних и невыносимо раздражает других. Арсений — странный молодой человек. Он живет с мамой, хорошо воспитан, вежлив и не вступает в конфликты. Раньше он учился дома, а в новой школе сразу же становится изгоем среди мужской части класса. Местный альфа по прозвищу Неженка поначалу не воспринимает Арсения всерьез. Но когда с ним начинает общаться девушка, на которую у Неженки уже давно были виды, конфликт между парнями обостряется. Чем закончится их конфликт, узнаете из фильма 2022 года «Император», посмотрев его в сервисе Wink онлайн.



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