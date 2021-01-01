Имею честь пригласить... Джаз-пати Каунас
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Имею честь пригласить... Джаз-пати Каунас
8.42021, Имею честь пригласить... Джаз-пати Каунас
Концерты134 мин12+

Имею честь пригласить... Джаз-пати Каунас (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Запись уникального концерта, состоявшегося в 2019 году вблизи литовского города Каунас. Это попытка возродить традицию джазовых форумов, когда-то здесь проходивших. Классические композиции и современные песни исполнили Олег Бутман, Кейт Эллиот, Сергей Манукян и многие другие музыканты.

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Страна
Россия
Жанр
Концерты
Качество
Full HD
Время
134 мин / 02:14

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