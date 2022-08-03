8.32021, Иллюзия контроля
Триллер, Детектив90 мин18+
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Иллюзия контроля (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
С самого детства Виктор прекрасно манипулировал другими в собственных интересах. Со временем эта способность начинает позволять ему контролировать и направлять крупные финансовые потоки в интересах своих клиентов. Но однажды он обнаруживает, что всю свою жизнь, с самого детства, являлся марионеткой в чьей-то весьма тонко продуманной игре. Пытаясь выяснить, кто за этим стоит, Виктор открывает для себя новые, сложно распознаваемые технологии воздействия на сознание человека.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ВЗРежиссёр
Владэк
Занковски
- ОФАктёр
Олег
Фендюра
- ТКАктриса
Татьяна
Коновалова
- ВБАктёр
Валерий
Бассэль
- ЕБАктёр
Евгений
Бурый
- ЮЧАктёр
Юрий
Чуланов
- ДБАктёр
Дмитрий
Бон
- НШАктёр
Никита
Шумский
- СПАктёр
Сергей
Попов
- АРАктриса
Александра
Рославцева
- АШАктёр
Андрей
Шабанов
- ВЗСценарист
Владэк
Занковски
- ИРПродюсер
Игорь
Раздорожный
- ВЗПродюсер
Владэк
Занковски
- ВЗМонтажёр
Владэк
Занковски
- ВЗОператор
Владэк
Занковски
- ВЗКомпозитор
Владэк
Занковски