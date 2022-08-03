Иллюзия контроля
Wink
Фильмы
Иллюзия контроля
8.32021, Иллюзия контроля
Триллер, Детектив90 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Иллюзия контроля (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

С самого детства Виктор прекрасно манипулировал другими в собственных интересах. Со временем эта способность начинает позволять ему контролировать и направлять крупные финансовые потоки в интересах своих клиентов. Но однажды он обнаруживает, что всю свою жизнь, с самого детства, являлся марионеткой в чьей-то весьма тонко продуманной игре. Пытаясь выяснить, кто за этим стоит, Виктор открывает для себя новые, сложно распознаваемые технологии воздействия на сознание человека.

Страна
Украина, Великобритания, Германия
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Иллюзия контроля»