Их первая ночь
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Их первая ночь

Их первая ночь (фильм, 2011) смотреть онлайн

6.62011, Nuit #1
Драмы87 мин18+

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Сюжет

Ночной клуб, рейв, вспышки света, бешеный ритм. Полуобнаженные тела, руки, губы, головокружение… В какой-то момент они потеряли контроль и оказались в одной постели. Что они смогут сказать друг другу утром? Как трудно раскрыть душу тому, кому с легкостью даришь тело.

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Информация

Страна
Канада
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.3 IMDb