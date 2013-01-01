Игры убийц (фильм, 2013) смотреть онлайн
6.22013, Game of Assasins
Ужасы, Боевик79 мин18+
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О фильме
Группа людей заживо погребена под землей. Они голодны, обезвожены и полностью подавлены, оставшись без малейшего проблеска надежды на спасение. Им неизвестно, как они очутились в жутком подземелье и что привело их сюда. Они принимают решение выбраться из дьявольского лабиринта и идут к своей заветной цели, борясь за сохранение своих жизней...
Игры убийц смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрУжасы, Боевик, Приключения
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
4.8 IMDb