Игра ва-банк (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Талантливая девушка становится лицом нелегального казино, предлагающего посетителям поиграть в азартный вид бильярда. Но за ее невинной внешностью скрывается темное прошлое. Авантюрная драма «Игра ва-банк» — фильм с Лили Симонс от сценариста «Общества мертвых поэтов» Тома Шульмана.



Ник держит необычное заведение — казино, гости которого играют в кено, редкий вид бильярда. Здесь удача важна не меньше мастерства, и неподготовленный игрок может с легкостью расстаться с кругленькой суммой. Однажды сюда заглядывает Диана с кием в руке и поражает посетителей своими умениями. Ник чувствует, что перед ним — способ подзаработать, и становится наставником талантливой незнакомки. Он учит Диану тонкостям кено, и она становится приманкой для гостей. Но хрупкую девушку склонны недооценивать не только любители бильярда, заглянувшие на огонек: Нику еще предстоит узнать, кого он приютил под своей крышей.



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