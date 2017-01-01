Игра смерти
Wink
Фильмы
Игра смерти
6.32017, Game of Death
Ужасы, Триллеры70 мин18+

Игра смерти (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Группа молодых людей весело проводит время в шикарном особняке с бассейном. Найдя в подвале пыльную коробку со старой электронной игрой под недвусмысленным названием «Игра смерти», они решают в неe сыграть. Шутки ради друзья прикладывают пальцы к пластмассовым черепкам, из которых внезапно выскакивают иглы и кровью подписывают их согласия с правилами: пока идeт отсчeт, участники должны кого-нибудь убить. На табло игры загораются цифры, но ребята всe ещe не воспринимают происходящее всерьeз.

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Информация

Страна
Канада, Франция, США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Триллеры

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Игра смерти»

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