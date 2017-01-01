Игра смерти (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Группа молодых людей весело проводит время в шикарном особняке с бассейном. Найдя в подвале пыльную коробку со старой электронной игрой под недвусмысленным названием «Игра смерти», они решают в неe сыграт�ь. Шутки ради друзья прикладывают пальцы к пластмассовым черепкам, из которых внезапно выскакивают иглы и кровью подписывают их согласия с правилами: пока идeт отсчeт, участники должны кого-нибудь убить. На табло игры загораются цифры, но ребята всe ещe не воспринимают происходящее всерьeз.



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