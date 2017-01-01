Игра смерти (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Группа молодых людей весело проводит время в шикарном особняке с бассейном. Найдя в подвале пыльную коробку со старой электронной игрой под недвусмысленным названием «Игра смерти», они решают в неe сыграт�ь. Шутки ради друзья прикладывают пальцы к пластмассовым черепкам, из которых внезапно выскакивают иглы и кровью подписывают их согласия с правилами: пока идeт отсчeт, участники должны кого-нибудь убить. На табло игры загораются цифры, но ребята всe ещe не воспринимают происходящее всерьeз.
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Рейтинг
4.7 КиноПоиск
5.0 IMDb
- СЛРежиссёр
Себастьен
Ландри
- СЭАктёр
Сэм
Эрл
- ВДАктриса
Виктория
Даймонд
- ЭХАктриса
Эмилия
Хеллман
- КСАктриса
Кэтрин
Сэйндон
- ЭБАктёр
Эрниэль
Баэз Дуэньяс
- НСАктёр
Ник
Серино
- ТВАктёр
Тома
Вайере
- ДХАктриса
Джейн
Хэкетт
- СГАктёр
Стив
Годин
- НЛАктриса
Нив
Лебланк
- ФКСценарист
Филип
К. Линн
- СЛСценарист
Себастьен
Ландри
- ФКПродюсер
Филип
К. Линн
- МБПродюсер
Матиас
Бернар
- ВПАктёр дубляжа
Вадим
Прохоров
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- ВВАктриса дубляжа
Виктория
Войнич-Слуцкая
- ОФАктриса дубляжа
Ольга
Федорова
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- РДХудожница
Ребекка
Дори