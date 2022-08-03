Игра смерти (фильм, 1978) смотреть онлайн

Игра смерти
Игра смерти

8.91978, Game of Death
Боевик, Триллер96 мин18+

О фильме

Преступный синдикат зловещего доктора Лэнда контролирует гонконгский шоу-бизнес: все артисты обязаны отчислять мафии немалые суммы со всех своих доходов. Молодой актер Билли Ло вступает в борьбу с преступным синдикатом.

Страна
Гонконг, США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.9 IMDb