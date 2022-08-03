Игра смерти (фильм, 1978) смотреть онлайн
8.91978, Game of Death
Боевик, Триллер96 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Преступный синдикат зловещего доктора Лэнда контролирует гонконгский шоу-бизнес: все артисты обязаны отчислять мафии немалые суммы со всех своих доходов. Молодой актер Билли Ло вступает в борьбу с преступным синдикатом.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.9 IMDb
- РКРежиссёр
Роберт
Клауз
- Режиссёр
Брюс
Ли
- Актёр
Брюс
Ли
- ГЯАктёр
Гиг
Янг
- ДДАктёр
Дин
Джэггер
- ХОАктёр
Хью
О’Брайан
- Актриса
Коллин
Кэмп
- РУАктёр
Роберт
Уолл
- МНАктёр
Мел
Новак
- КААктёр
Карим
Абдул-Джаббар
- ЧНАктёр
Чак
Норрис
- ДИАктёр
Дэн
Иносанто
- РКСценарист
Роберт
Клауз
- Сценарист
Брюс
Ли
- Продюсер
Брюс
Ли
- АЭПродюсер
Андре
Э. Морган
- АПМонтажёр
Алан
Паттильо
- ДБКомпозитор
Джон
Бэрри