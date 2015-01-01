Игра престолов: Один день из жизни
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Игра престолов: Один день из жизни

Игра престолов: Один день из жизни (фильм, 2015) смотреть онлайн

9.22015, Game of Thrones: A Day in the Life
Документальный, Драма24 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

О фильме

Один день со съемочной площадки 5-го сезона сериала «Игра Престолов» - три разных сюжета в трех разных странах. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Игра престолов: Один день из жизни смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма, Документальный
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.5 IMDb