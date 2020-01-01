Игра на выживание (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Владелец техасского автосалона решает разыграть внедорожник среди двадцатки избранных. Безобидное шоу с живой музыкой и бесплатной выпивкой оборачивается нешуточным испытанием для его участников. Среди пре�тендентов — молодой отец семейства Кайл, стремящийся всеми силами упрочить свои жизненные позиции. Он должен продержаться до конца, несмотря на нечеловеческую усталость и козни соперников.



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