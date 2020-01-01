5.02020, One of These Days
Драмы, Триллеры115 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Игра на выживание (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Владелец техасского автосалона решает разыграть внедорожник среди двадцатки избранных. Безобидное шоу с живой музыкой и бесплатной выпивкой оборачивается нешуточным испытанием для его участников. Среди пре�тендентов — молодой отец семейства Кайл, стремящийся всеми силами упрочить свои жизненные позиции. Он должен продержаться до конца, несмотря на нечеловеческую усталость и козни соперников.
Игра на выживание смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
6.0 IMDb
- БГРежиссёр
Бастиан
Гюнтер
- ДКАктёр
Джо
Коул
- КПАктриса
Кэрри
Престон
- КЭАктриса
Калли
Эрнандес
- ДААктриса
Девин
А. Тайлер
- КМАктёр
Каллен
Мосс
- ЛААктриса
Линн
Аше
- ДБАктёр
Джаред
Банкенс
- ЛФАктриса
Люси
Фауст
- КСАктёр
Кори
Скотт Аллен
- БГСценарист
Бастиан
Гюнтер
- МХПродюсер
Мартин
Хейслер
- ПВПродюсер
Петер
Веверка
- Продюсер
Грифф
Ферст
- АФМонтажёр
Анна
Фабини