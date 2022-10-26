Иерусалим (фильм, 2016) смотреть онлайн

Иерусалим
Иерусалим
5.72016, Jeruzalem
Ужасы93 мин18+

О фильме

Трое друзей Сара, Рэйчел и Кевин отдыхают в Иерусалиме и прекрасно проводят время в историческом городе. Но вскоре все меняется, и они попадают в библейский кошмар, где их преследуют крылатые демоны из ада.

Страна
Израиль
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.8 IMDb