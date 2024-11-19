По-разному складываются судьбы двух друзей геофизиков - Сергея Крылова и Олега Тулина. Сергея исключают из института, а Олегу поручают самостоятельную работу.



Проявив большое упорство, Крылов добивается работы под руководством известного ученого Данкевича, но в трудный момент малодушно бросает дело и отправляется в экспедицию для сбора материала к диссертации. Возглавив крупную лабораторию, Сергей начинает новое исследование, пригласив к сотрудничеству Тулина, но тут судьба платит ему за отступничество...

