Иду на грозу
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Иду на грозу

Иду на грозу (фильм, 1965) смотреть онлайн бесплатно

9.21965, Иду на грозу
Драма139 мин18+

О фильме

По-разному складываются судьбы двух друзей геофизиков - Сергея Крылова и Олега Тулина. Сергея исключают из института, а Олегу поручают самостоятельную работу.

Проявив большое упорство, Крылов добивается работы под руководством известного ученого Данкевича, но в трудный момент малодушно бросает дело и отправляется в экспедицию для сбора материала к диссертации. Возглавив крупную лабораторию, Сергей начинает новое исследование, пригласив к сотрудничеству Тулина, но тут судьба платит ему за отступничество...

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
139 мин / 02:19

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb