Wink
Фильмы
Идентичность
Актёры и съёмочная группа фильма «Идентичность»

Актёры и съёмочная группа фильма «Идентичность»

Режиссёры

Даниель Боллаг

Даниель Боллаг

Daniel Bollag
Режиссёр

Актёры

Джонатан Того

Джонатан Того

Jonathan Togo
Актёр
Эмили Бальдони

Эмили Бальдони

Emily Baldoni
АктрисаShelly Worth (в титрах: Emily Foxler)
Аарон Рефвем

Аарон Рефвем

Aaron Refvem
АктёрYoung Mark / Rich Washington (в титрах: Aaron Revfem)
Мередит Циннер

Мередит Циннер

Meredith Zinner
Актриса
Эдвард Эснер

Эдвард Эснер

Edward Asner
АктёрYaakov Washington (в титрах: Ed Asner)
Дэнни Александр

Дэнни Александр

Danny Alexander
Актёр
Боб Адриан

Боб Адриан

Bob Adrian
Актёр
Майкл Дивайн

Майкл Дивайн

Michael Devine
АктёрDesk Officer
Майно

Майно

Maino
АктёрPoet #1

Сценаристы

Даниель Боллаг

Даниель Боллаг

Daniel Bollag
Сценарист

Продюсеры

Даниель Боллаг

Даниель Боллаг

Daniel Bollag
Продюсер
Дэйл Тангей

Дэйл Тангей

Dale Tanguay
Продюсер

Художники

Кэрол Снид

Кэрол Снид

Carol Sneed
Художница