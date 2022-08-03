Идентичность (фильм, 2011) смотреть онлайн

Кто сказал, что близнецы должны быть одинаковы во всем, прекрасно понимать друг друга и беспрекословно ладить? Марк и Рич — противоположности, родство которых можно определить только по внешнему сходству. Судьба сложилась так, что родные братья не общались много лет подряд. А когда встретились, то выяснили, что влюблены в одну и ту же женщину. Этот конфликт не разрешится мирным путем. Кому же достанется роль жертвы?

