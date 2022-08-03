После долгих поисков в приложениях и на сайтах знакомств, Питер находит свою идеальную девушку Элли. Но, проведя вместе с ней потрясающий вечер и не менее запоминающуюся ночь, Питер просыпается один. Он не сдается и продолжает поиски, но у каждой девушки, с которой он знакомится после этого, оказывается та же зеленая толстовка, что была у Элли. Вскоре Питер понимает, что все они – одна и та же личность, внешность которой меняется, стоит ей только заснуть.

