Идеальный стриптиз (фильм, 2014) смотреть онлайн
Сюжет
История сосредоточена вокруг молодой пары, которая пытается сохранить жизнь отцу Моники. Они заключают договор, по которому Моника становится танцовщицей одного из стриптиз баров для того, чтобы заботиться �о ее больного раком отце. Как только договор нарушается, жизнь супругов изменится навсегда. Всe это происходит на фоне джентельменского клуба, где молодой женщине приходится выбирать между любовью всей ее жизни и деньгами, которые могут ей помочь.
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Информация
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
4.6 IMDb
- ГКРежиссёр
Грег
Картер
- Актёр
Джеймс
Римар
- МХАктриса
Мэриэл
Хемингуэй
- СДАктриса
Стейси
Дэш
- К�ЭАктриса
Кармен
Электра
- БЭАктриса
Бриана
Эвиган
- Актёр
Куинтон
Аарон
- ОХАктёр
Омари
Хардвик
- НПАктриса
Ниа
Пиплз
- ЭКАктриса
Эли
Кобрин
- ЛУАктриса
Линн
Уитфилд
- КОАктриса
К.Д.
Обер
- ГКСценарист
Грег
Картер
- ГБПродюсер
Гордон
Бижелонич
- ДТПродюсер
Датари
Тернер
- ГКПродюсер
Грег
Картер
- ККМонтажёр
Крис
Конли
- КГМонтажёр
Кори
Грант
- ЧБОператор
Чейз
Боуман