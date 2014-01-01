Идеальный стриптиз
Wink
Фильмы
Идеальный стриптиз
8.22014, Lap Dance
Драмы99 мин18+

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Идеальный стриптиз (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

История сосредоточена вокруг молодой пары, которая пытается сохранить жизнь отцу Моники. Они заключают договор, по которому Моника становится танцовщицей одного из стриптиз баров для того, чтобы заботиться о ее больного раком отце. Как только договор нарушается, жизнь супругов изменится навсегда. Всe это происходит на фоне джентельменского клуба, где молодой женщине приходится выбирать между любовью всей ее жизни и деньгами, которые могут ей помочь.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Идеальный стриптиз»

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