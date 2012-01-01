Идеальный наркотик (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Perfect drug
Ужасы13 мин18+
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Сюжет
Миша, Юмико и Шинатцу сидят в машине перед странным мотелем. На заднем сиденье большое количество пробирок, заполненных разными веществами. Ясно, что запланированное ограбление прошло не так, как надо. В то время как Юмико старается успокоить по телефону их албанского главаря Хасана, Миша не может сдержаться. Он хватает пробирку и выпивает до дна. Эффект неординарный…
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