Идеальный наркотик (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Миша, Юмико и Шинатцу сидят в машине перед странным мотелем. На заднем сиденье большое количество пробирок, заполненных разными веществами. Ясно, что запланированное ограбление прошло не так, как надо. В то время как Юмико старается успокоить по телефону их албанского главаря Хасана, Миша не может сдержаться. Он хватает пробирку и выпивает до дна. Эффект неординарный…



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