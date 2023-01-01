Идеальный лжец (2023 год) смотреть онлайн

Сюжет

Загадочный повар захватывает власть в поместье богатой семьи во время вспышки испанского гриппа. Историческое драмеди «Идеальный лжец» — фильм с Питером Сарсгаардом о классовой борьбе.



1918 год. З�наменитый журналист Джей Си Хортон пишет о трагедии рабочего класса, находясь в шикарном особняке, пока на улицах бушует испанский грипп. Тем временем на пороге его владений появляется Флойд Монк, эксцентричный шеф-повар, прославившийся безупречным вкусом. Он должен взять на себя заботу о питании семьи Хортонов. Вот только под личиной мастера изысканных блюд скрывается мошенник. Вместо служения баснословно богатой семье он собирается устроить бунт, в котором слуги станут хозяевами.



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