Идеальная мишень (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

В магазине электроники в Сакраменто, Калифорния захвачены заложники. Все правоохранительные органы города подняты по тревоге. Ситуация накаляется, когда захватчики начинают стрелять. На долю силовиков ложится непростая задача — спасти заложников любой ценой.



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