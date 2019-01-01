Идеальная мишень (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.52019, A Clear Shot
Триллеры, Драмы84 мин18+
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Сюжет
В магазине электроники в Сакраменто, Калифорния захвачены заложники. Все правоохранительные органы города подняты по тревоге. Ситуация накаляется, когда захватчики начинают стрелять. На долю силовиков ложится непростая задача — спасти заложников любой ценой.
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Информация
Рейтинг
4.3 IMDb
- НЛРежиссёр
Ник
Лэже
- МВАктёр
Марио
Ван Пиблз
- МВАктёр
Мандела
Ван Пиблз
- ДМАктриса
Джессика
Меза
- МХАктёр
Маршал
Хилтон
- ДФАктёр
Дэвид
Фернандес
- ЛВАктёр
Лэнс
Вудс
- ТДАктёр
Тони
Дью
- КБАктёр
Кевин
Бах
- СГАктриса
Сандра
Гутьеррес
- ДХАктёр
До
Хао
- НЛСценарист
Ник
Лэже
- РЭПродюсер
Р.
Эллис Фрэзиер
- КДХудожница
Ким
Дули
- ПБМонтажёр
Питер
Брюэр
- ХРОператор
Хорхе
Роман
- ЛЛКомпозитор
Лайнус
Лау