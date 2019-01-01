Идеальная мишень
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Идеальная мишень

Идеальная мишень (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.52019, A Clear Shot
Триллеры, Драмы84 мин18+

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Сюжет

В магазине электроники в Сакраменто, Калифорния захвачены заложники. Все правоохранительные органы города подняты по тревоге. Ситуация накаляется, когда захватчики начинают стрелять. На долю силовиков ложится непростая задача — спасти заложников любой ценой.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

4.3 IMDb