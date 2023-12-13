5.12016, And Then I Was French
Триллер100 мин18+
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И тогда я стала француженкой (фильм, 2016) смотреть онлайн
О фильме
Чувствительная тихоня Кара живет своей обыденной жизнью до тех пор, пока появление харизматичного Джея не пробуждает в ней сильные желания. Когда появляется прекрасная французская возлюбленная Джея, путешествие Кары к самопознанию принимает мрачный и неожиданный оборот с трагическими последствиями
СтранаВеликобритания
ЖанрТриллер
КачествоFull HD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
5.6 IMDb