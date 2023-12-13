И тогда я стала француженкой (фильм, 2016) смотреть онлайн

Чувствительная тихоня Кара живет своей обыденной жизнью до тех пор, пока появление харизматичного Джея не пробуждает в ней сильные желания. Когда появляется прекрасная французская возлюбленная Джея, путешествие Кары к самопознанию принимает мрачный и неожиданный оборот с трагическими последствиями



