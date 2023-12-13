И тогда я стала француженкой
Wink
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И тогда я стала француженкой
5.12016, And Then I Was French
Триллер100 мин18+

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И тогда я стала француженкой (фильм, 2016) смотреть онлайн

О фильме

Чувствительная тихоня Кара живет своей обыденной жизнью до тех пор, пока появление харизматичного Джея не пробуждает в ней сильные желания. Когда появляется прекрасная французская возлюбленная Джея, путешествие Кары к самопознанию принимает мрачный и неожиданный оборот с трагическими последствиями

Страна
Великобритания
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
5.6 IMDb