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И сошел монах с горы

И сошел монах с горы (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Dao shi xia shan
Боевики109 мин18+

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Сюжет

Чтобы выжить, молодой монах полагается только на свои чрезвычайные бойцовские навыки. В поисках наставника он сталкивается с мастером кунг-фу, владеющим Книгой Тайн, в которой раскрыта некогда утраченная смертоносная техника «Удар Обезьяны».

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Информация

Страна
США, Китай
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «И сошел монах с горы»

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