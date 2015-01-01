И сошел монах с горы (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Dao shi xia shan
Боевики109 мин18+
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Сюжет
Чтобы выжить, молодой монах полагается только на свои чрезвычайные бойцовские навыки. В поисках наставника он сталкивается с мастером кунг-фу, владеющим Книгой Тайн, в которой раскрыта некогда утраченная смертоносная техника «Удар Обезьяны».
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Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ЧКРежиссёр
Чэнь
Кайгэ
- ВБАктёр
Ван
Баоцян
- Актёр
Аарон
Квок
- ЧЧАктёр
Чан
Чэнь
- ЛЧАктриса
Линь
Чилин
- ДЧАктёр
Джейси
Чан
- ЮВАктёр
Юэнь
Ва
- ЛСАктёр
Ли
Сюэцзянь
- ФВАктёр
Фань
Вэй
- ВУАктёр
Ванесс
У
- ДЧАктёр
Дэнни
Чань
- ЧКСценарист
Чэнь
Кайгэ
- ЧТСценарист
Чжан
Тин
- СХСценарист
Сюй
Хаофэн
- ЧХПродюсер
Чэнь
Хун
- ЦХПродюсер
Цао
Хуаи
- ЗНПродюсер
Зарех
Налбандян
- УВМонтажёр
Уэйн
Варман
- ДСОператор
Джефри
Симпсон
- ДЭКомпозитор
Джордж
Экогни