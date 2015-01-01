И сошел монах с горы (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Чтобы выжить, молодой монах полагается только на свои чрезвычайные бойцовские навыки. В поисках наставника он сталкивается с мастером кунг-фу, владеющим Книгой Тайн, в которой раскрыта некогда утраченная смертоносная техника «Удар Обезьяны».



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