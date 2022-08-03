Halo: Сумерки HD (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Halo: Nightfall HD
Фантастика94 мин18+
О фильме
Отряд Службы военной разведки под командованием капитан-лейтенанта Джеймсона Локка высажен на планету с целью расследовать предполагаемую террористическую деятельность.
СтранаСША
ЖанрФантастика
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Сергио
Мимица-Геззан
- СУАктёр
Стивен
Уоддингтон
- СБАктёр
Сиенна
Бак
- Актёр
Майк
Колтер
- КРАктёр
Кристиан
Райан Контрерас
- АБАктёр
Алекс
Бхат
- ЛНАктёр
Люк
Нил
- ДХАктёр
Джонатан
Харден
- СААктриса
Сара
Армстронг
- ШБАктёр
Шон
Блэйни
- КФАктриса
Кэтрин
Фицпатрик
- ПШСценарист
Пол
Шойринг
- ДФПродюсер
Джошуа
Фельдман
- Продюсер
Сергио
Мимица-Геззан
- ФОПродюсер
Фрэнк
О’Коннор
- ЭКХудожник
Эггерт
Кетилссон
- ГСОператор
Гэвин
Стразерс
- КБКомпозитор
Клаус
Бадельт