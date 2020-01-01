Гунда (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Черно-белый фильм-наблюдение за обитателями норвежской фермы от выдающегося документалиста Виктора Косаковского и исполнительного продюсера Хоакина Феникса – знаменитого актера и зоозащитника. В фокусе – св�иноматка Гунда, ее новорожденные поросята, две коровы и одноногая курица. Их жизнь полна эмоций и, в сущности, мало чем отличается от человеческой, но именно человек представляет для них главную опасность. Его незримое присутствие угрожающе нависает над животными, лишая происходящее на ферме идиллического оттенка.



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