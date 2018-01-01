Wink
Фильмы
Грязный Гарри
Актёры и съёмочная группа фильма «Грязный Гарри»

Режиссёры

Дон Сигел

Don Siegel
Режиссёр
Клинт Иствуд

Clint Eastwood
Режиссёр

Актёры

Клинт Иствуд

Clint Eastwood
АктёрHarry
Гарри Гуардино

Harry Guardino
АктёрBressler
Рени Сантони

Reni Santoni
АктёрChico
Джон Вернон

John Vernon
АктёрThe Mayor
Эндрю Робинсон

Andrew Robinson
АктёрKiller (в титрах: Andy Robinson)
Джон Ларч

John Larch
АктёрChief
Джон Митчум

John Mitchum
АктёрDe Georgio
Мэй Мерсер

Mae Mercer
АктрисаMrs. Russell
Лин Эджингтон

Lyn Edgington
АктрисаNorma
Рут Кобарт

Ruth Kobart
АктрисаBus Driver

Сценаристы

Дин Райснер

Dean Riesner
Сценарист
Терренс Малик

Terrence Malick
Сценарист
Джон Милиус

John Milius
Сценарист

Продюсеры

Клинт Иствуд

Clint Eastwood
Продюсер
Карл Пингиторе

Carl Pingitore
Продюсер
Дон Сигел

Don Siegel
Продюсер

Монтажёры

Карл Пингиторе

Carl Pingitore
Монтажёр

Операторы

Брюс Сёртис

Bruce Surtees
Оператор

Композиторы

Лало Шифрин

Lalo Schifrin
Композитор