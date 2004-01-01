Грязная война (фильм, 2004) смотреть онлайн

Атака террористов направлена в этот раз против жителей Лондона. Террористы планируют взорвать в деловом центре города «грязную бомбу» и, к несчастью, их план удается. Полиция разыскивает вторую группу террористов-смертников, собирающихся повторить атаку… Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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