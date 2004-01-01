Грязная война (фильм, 2004) смотреть онлайн
6.62004, Dirty War
Триллер, Драма90 мин18+
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О фильме
Атака террористов направлена в этот раз против жителей Лондона. Террористы планируют взорвать в деловом центре города «грязную бомбу» и, к несчастью, их план удается. Полиция разыскивает вторую группу террористов-смертников, собирающихся повторить атаку… Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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СтранаСША, Великобритания
ЖанрДрама, Триллер
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ДПРежиссёр
Дэниэл
Персивал
- ГЭАктёр
Гэвин
Эбботт
- ДААктриса
Джоэнн
Адамс
- ШААктриса
Шамшад
Ахтар
- ДЭАктёр
Дин
Эштон
- ПЭАктёр
Пол
Энтони-Барбер
- ЛБАктриса
Луиз
Брекон-Ричардс
- КЧАктёр
Кир
Чарльз
- ДКАктёр
Джош
Коул
- ЗКАктриса
Зои
Конуэй
- ЛМСценарист
Лиззи
Микери
- ДПСценарист
Дэниэл
Персивал
- ЛРХудожница
Люсинда
Райт
- ГСОператор
Грэм
Смит
- ДУКомпозитор
Джо
Уокер