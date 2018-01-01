WinkФильмыГрошовая серенадаАктёры и съёмочная группа фильма «Грошовая серенада»
Актёры и съёмочная группа фильма «Грошовая серенада»
Режиссёры
Актёры
АктрисаJulie Gardiner
Айрин ДаннIrene Dunne
АктёрRoger Adams
Кэри ГрантCary Grant
АктрисаMiss Oliver
Бьюла БондиBeulah Bondi
АктёрApplejack
Эдгар БьюкененEdgar Buchanan
АктрисаDotty
Энн ДоранAnn Doran
АктрисаTrina (at the Age of 6 Years)
Ева Ли КаниEva Lee Kuney
АктёрDoctor Hartley
Леонард УиллиLeonard Willey
АктёрJudge
Уоллис КларкWallis Clark
АктёрBillings
Уолтер СодерлингWalter Soderling
АктрисаTrina (at the Age of 1 Year) (в титрах: Baby Biffle)