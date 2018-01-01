Wink
Фильмы
Грошовая серенада
Актёры и съёмочная группа фильма «Грошовая серенада»

Актёры и съёмочная группа фильма «Грошовая серенада»

Режиссёры

Джордж Стивенс

Джордж Стивенс

George Stevens
Режиссёр

Актёры

Айрин Данн

Айрин Данн

Irene Dunne
АктрисаJulie Gardiner
Кэри Грант

Кэри Грант

Cary Grant
АктёрRoger Adams
Бьюла Бонди

Бьюла Бонди

Beulah Bondi
АктрисаMiss Oliver
Эдгар Бьюкенен

Эдгар Бьюкенен

Edgar Buchanan
АктёрApplejack
Энн Доран

Энн Доран

Ann Doran
АктрисаDotty
Ева Ли Кани

Ева Ли Кани

Eva Lee Kuney
АктрисаTrina (at the Age of 6 Years)
Леонард Уилли

Леонард Уилли

Leonard Willey
АктёрDoctor Hartley
Уоллис Кларк

Уоллис Кларк

Wallis Clark
АктёрJudge
Уолтер Содерлинг

Уолтер Содерлинг

Walter Soderling
АктёрBillings
Джейн Биффл

Джейн Биффл

Jane Biffle
АктрисаTrina (at the Age of 1 Year) (в титрах: Baby Biffle)

Сценаристы

Морри Рискинд

Морри Рискинд

Morrie Ryskind
Сценарист

Продюсеры

Джордж Стивенс

Джордж Стивенс

George Stevens
Продюсер
Фред Гиол

Фред Гиол

Fred Guiol
Продюсер

Монтажёры

Отто Майерс

Отто Майерс

Otto Meyer
Монтажёр

Операторы

Джозеф Уолкер

Джозеф Уолкер

Joseph Walker
Оператор
Франц Планер

Франц Планер

Franz Planer
Оператор