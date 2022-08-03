Грошовая серенада (фильм, 1941) смотреть онлайн бесплатно

Распалась семья... Джули Адамс, собрав вещи, хочет уйти из дома, но тут ей на глаза попадаются дешевые грампластинки, которые они с мужем Роджером Адамсом собирали во время совместной жизни. Она ставит одну пластинку, затем вторую и перед ее мысленным взором проходит их такое нелегкое прошлое...

