Грошовая серенада (фильм, 1941) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Распалась семья... Джули Адамс, собрав вещи, хочет уйти из дома, но тут ей на глаза попадаются дешевые грампластинки, которые они с мужем Роджером Адамсом собирали во время совместной жизни. Она ставит одну пластинку, затем вторую и перед ее мысленным взором проходит их такое нелегкое прошлое...
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ДСРежиссёр
Джордж
Стивенс
- АДАктриса
Айрин
Данн
- КГАктёр
Кэри
Грант
- ББАктриса
Бьюла
Бонди
- ЭБАктёр
Эдгар
Бьюкенен
- ЭДАктриса
Энн
Доран
- ЕЛАктриса
Ева
Ли Кани
- ЛУАктёр
Леонард
Уилли
- УКАктёр
Уоллис
Кларк
- УСАктёр
Уолтер
Содерлинг
- ДБАктриса
Джейн
Биффл
- МРСценарист
Морри
Рискинд
- ДСПродюсер
Джордж
Стивенс
- ФГПродюсер
Фред
Гиол
- ОММонтажёр
Отто
Майерс
- ДУОператор
Джозеф
Уолкер
- ФПОператор
Франц
Планер