Громкое дело (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Нидерланды, 1999 год. Богатая вдова Жаклин Витенберг найдена убитой у себя дома. Подозрение падает на налогового консультанта, с которым Жаклин общалась незадолго до смерти. Финансист настаивает на своей невиновности, но все равно оказывается за решеткой. Несогласный с решением суда журналист начинает собственное расследование и находит в деле множество неувязок, как вдруг известный социолог заявляет, что вдову убил разнорабочий. Преступление обрастает политическими интригами и медийным шумом.



Громкое дело смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.