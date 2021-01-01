Громкое дело (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Нидерланды, 1999 год. Богатая вдова Жаклин Витенберг найдена убитой у себя дома. Подозрение падает на налогового консультанта, с которым Жаклин общалась незадолго до смерти. Финансист настаивает на своей невиновности, но все равно оказывается за решеткой. Несогласный с решением суда журналист начинает собственное расследование и находит в деле множество неувязок, как вдруг известный социолог заявляет, что вдову убил разнорабочий. Преступление обрастает политическими интригами и медийным шумом.
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Информация
СтранаНидерланды
КачествоFull HD
ЖанрыКриминал, Драмы, Триллеры
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.3 IMDb
- СБРежиссёр
Сандер
Бюргер
- ФвАктёр
Федя
ван Хейт
- ЙвАктёр
Йорик
ван Вагенинген
- ЛВАктриса
Лис
Виссхедейк
- МКАктёр
Марк
Краан
- ДТАктёр
Джордж
Тобаль
- ПФАктёр
Порги
Франссен
- ММАктриса
Марике
Мингелен
- БКАктёр
Барт
Клевер
- ЛВАктёр
Леон
Воорберг
- ОВАктриса
Орталь
Вринд
- СБСценарист
Сандер
Бюргер
- БХСценарист
Бас
Хан
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ДБАктриса дубляжа
Дина
Бобылёва
- АСАктёр дубляжа
Александр
Скиданов
- МСАктёр дубляжа
Михаил
Смирнов