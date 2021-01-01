Громкое дело
Wink
Фильмы
Громкое дело
7.62021, De Veroordeling
Триллеры, Драмы129 мин18+

Громкое дело (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Нидерланды, 1999 год. Богатая вдова Жаклин Витенберг найдена убитой у себя дома. Подозрение падает на налогового консультанта, с которым Жаклин общалась незадолго до смерти. Финансист настаивает на своей невиновности, но все равно оказывается за решеткой. Несогласный с решением суда журналист начинает собственное расследование и находит в деле множество неувязок, как вдруг известный социолог заявляет, что вдову убил разнорабочий. Преступление обрастает политическими интригами и медийным шумом.

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Информация

Страна
Нидерланды
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Громкое дело»

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