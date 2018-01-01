WinkФильмыГром юрского периодаАктёры и съёмочная группа фильма «Гром юрского периода»
Актёры и съёмочная группа фильма «Гром юрского периода»
Актёры
АктёрPresident / Reporter / Hogan
Хит С. ХейнHeath C. Heine
АктёрGeneral Hicks
Рик ХаакRick Haak
АктёрColonel Sanders
Джон КоттонJon Cotton
АктёрYuri
Дмитрий РаскесDmitri Raskes
АктёрBilly Wayne
Элвис ШарпElvis Sharp
АктёрBoris
Иван ПавлетичIvan Pavletic
АктёрNatasha
Ага КистлерAga Kistler
АктёрStriker
Рич Ричардсон IIIRich Richardson III
АктёрGeneral Shoke
Леон МэйфилдLeon Mayfield
АктрисаSecretary