Гром юрского периода
Актёры и съёмочная группа фильма «Гром юрского периода»

Режиссёры

Милко Дэвис

Milko Davis
Режиссёр
Томас Мартвик

Thomas Martwick
Режиссёр

Актёры

Хит С. Хейн

Heath C. Heine
АктёрPresident / Reporter / Hogan
Рик Хаак

Rick Haak
АктёрGeneral Hicks
Джон Коттон

Jon Cotton
АктёрColonel Sanders
Дмитрий Раскес

Dmitri Raskes
АктёрYuri
Элвис Шарп

Elvis Sharp
АктёрBilly Wayne
Иван Павлетич

Ivan Pavletic
АктёрBoris
Ага Кистлер

Aga Kistler
АктёрNatasha
Рич Ричардсон III

Rich Richardson III
АктёрStriker
Леон Мэйфилд

Leon Mayfield
АктёрGeneral Shoke
Джина Ди Туллио

Gina Di Tullio
АктрисаSecretary

Сценаристы

Милко Дэвис

Milko Davis
Сценарист

Продюсеры

Джаред Джонсон

Jared Johnson
Продюсер
Элвис Шарп

Elvis Sharp
Продюсер
Кэти Дэвис

Kathy Davis
Продюсер
Хит С. Хейн

Heath C. Heine
Продюсер

Художники

Джаред Джонсон

Jared Johnson
Художник