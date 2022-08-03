Гром юрского периода (фильм, 2019) смотреть онлайн
6.22019, Jurassic Thunder
Ужасы, Боевик80 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Третья мировая война. Отряд наeмников и вооружeнных динозавров отправляется на задание с целью защитить секретную базу в пустыне. Однако, в ходе выполнения миссии им приходится столкнуться с куда более жестокими врагами, нежели предполагалось: жестоким диктатором и кровожадными зомби, порождeнных биологическим оружием. Американцы, русские и динозавры должны вместе дать отпор смертельной опасности, которой мир ещe не видывал.
Рейтинг
2.0 IMDb
- МДРежиссёр
Милко
Дэвис
- ТМРежиссёр
Томас
Мартвик
- ХСАктёр
Хит
С. Хейн
- РХАктёр
Рик
Хаак
- ДКАктёр
Джон
Коттон
- ДРАктёр
Дмитрий
Раскес
- ЭШАктёр
Элвис
Шарп
- ИПАктёр
Иван
Павлетич
- АКАктёр
Ага
Кистлер
- РРАктёр
Рич
Ричардсон III
- ЛМАктёр
Леон
Мэйфилд
- ДДАктриса
Джина
Ди Туллио
- МДСценарист
Милко
Дэвис
- ДДПродюсер
Джаред
Джонсон
- ЭШПродюсер
Элвис
Шарп
- КДПродюсер
Кэти
Дэвис
- ХСПродюсер
Хит
С. Хейн
- ДДХудожник
Джаред
Джонсон