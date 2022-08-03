Гром юрского периода (фильм, 2019) смотреть онлайн

Третья мировая война. Отряд наeмников и вооружeнных динозавров отправляется на задание с целью защитить секретную базу в пустыне. Однако, в ходе выполнения миссии им приходится столкнуться с куда более жестокими врагами, нежели предполагалось: жестоким диктатором и кровожадными зомби, порождeнных биологическим оружием. Американцы, русские и динозавры должны вместе дать отпор смертельной опасности, которой мир ещe не видывал.

