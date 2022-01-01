Гриша Субботин (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Позитивная комедия о молодом курьере, который развозит еду и помогает людям. Милый парень Гриша живет в Екатеринбурге и стремится стать по-настоящему взрослым, поэтому устраивается на работу курьером. Он хочет помочь своей маме, а еще — найти настоящую и искреннюю любовь. Среди его клиентов — самые разные люди, каждый со своими особенностями и странностями. Ему придется встретить и суровую бизнесвумен, и блогершу, которая никак не может добиться успеха, и компанию косплееров-толкинистов, но ко всем им Гриша отнесется с вниманием, не только накормив, но и попытавшись разобраться в их проблемах. в хорошем качестве



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