7.92022, Гриша Субботин
Комедии104 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Гриша Субботин (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Позитивная комедия о молодом курьере, который развозит еду и помогает людям. Милый парень Гриша живет в Екатеринбурге и стремится стать по-настоящему взрослым, поэтому устраивается на работу курьером. Он хочет помочь своей маме, а еще — найти настоящую и искреннюю любовь. Среди его клиентов — самые разные люди, каждый со своими особенностями и странностями. Ему придется встретить и суровую бизнесвумен, и блогершу, которая никак не может добиться успеха, и компанию косплееров-толкинистов, но ко всем им Гриша отнесется с вниманием, не только накормив, но и попытавшись разобраться в их проблемах. в хорошем качестве
Гриша Субботин смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
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Рей�тинг
6.4 КиноПоиск
5.4 IMDb
- АМАктёр
Андрей
Михайлов
- АМАктриса
Алина
Махнева
- АМАктёр
Александр
Михайлов
- Актёр
Дмитрий
Брекоткин
- Актёр
Андрей
Рожков
- ВШАктёр
Владимир
Шахрин
- АКАк�триса
Анна
Коркия
- АСАктриса
Алёна
Сатюкова
- ДМАктёр
Даниил
Макаров
- АБАктёр
Александр
Бушуй
- ЛАСценарист
Леонид
Андронов
- ЕГСценарист
Евгений
Горенбург
- ЕГПродюсер
Евгений
Горенбург
- ЛАПродюсер
Леонид
Андронов
- ТНПродюсер
Татьяна
Неверова
- РФОператор
Роберт
Филатов
- АКомпозитор
Актиний