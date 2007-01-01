Грейси (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет
В основе фильма лежит реальная история. Действие происходит в 1978 году. Джонни — всеобщий любимец и звезда школьной футбольной команды. Младшая сестра Грейси души в нем не чает. И когда Джонни погибает в автокатастрофе, члены его семьи впадают в депрессию. Грейси ставит себе целью заполучить м�есто в команде Джонни и таким образом почтить память брата.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ДГРежиссёр
Дэвис
Гуггенхайм
- КШАктриса
Карли
Шредер
- Актёр
Дермот
Малруни
- Актриса
Элизабет
Шу
- ДЛАктёр
Джесси
Ли Соффер
- КШАктёр
Кристофер
Шанд
- КДАктёр
Карл
Джироламо
- В«Актёр
Василиос
«Билли» Мантагас
- ДГАктёр
Донни
Грэй
- ЭБАктриса
Эмма
Белл
- ХШАктёр
Хантер
Шредер
- ЭШСценарист
Эндрю
Шу
- ДГПродюсер
Дэвис
Гуггенхайм
- ЭШПродюсер
Эндрю
Шу
- Продюсер
Элизабет
Шу
- ДДХудожница
Дженнифер
Деган
- КМОператор
Крис
Мэнли
- МАКомпозитор
Марк
Айшем