Грейси
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Грейси

Грейси (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

8.62007, Gracie
Драмы92 мин18+

Сюжет

В основе фильма лежит реальная история. Действие происходит в 1978 году. Джонни — всеобщий любимец и звезда школьной футбольной команды. Младшая сестра Грейси души в нем не чает. И когда Джонни погибает в автокатастрофе, члены его семьи впадают в депрессию. Грейси ставит себе целью заполучить место в команде Джонни и таким образом почтить память брата.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Грейси»

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