Грейси (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В основе фильма лежит реальная история. Действие происходит в 1978 году. Джонни — всеобщий любимец и звезда школьной футбольной команды. Младшая сестра Грейси души в нем не чает. И когда Джонни погибает в автокатастрофе, члены его семьи впадают в депрессию. Грейси ставит себе целью заполучить м�есто в команде Джонни и таким образом почтить память брата.



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