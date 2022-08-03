Грэйс
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Грэйс

Грэйс (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Grace: the posession
Ужасы, Триллер83 мин18+

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О фильме

Грейс, наивная первокурсница-девственница, которая пытается противопоставить свою религиозность культуре кампуса, но несмотря на ее благочестивость, зло захватывает ее тело и погружает в хаос..

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.6 IMDb