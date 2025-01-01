Грешники (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Sinners
Драма, Фэнтези18+
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О фильме
1932 год. После долгих лет отсутствия близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной городок в дельте Миссисипи. Они успели повоевать в траншеях Первой мировой, а потом стали гангстерами в Чикаго. Братья выкупают у белого расиста территорию с хозяйственными постройками, чтобы открыть там музыкальный бар для рабочих с плантации. Гвоздь программы на открытии — сын проповедника, которому близнецы когда-то подарили гитару, и он играет блюз так хорошо, что привлекает внимание оказавшегося поблизости ирландского вампира.
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Рейтинг
- РКРежиссёр
Райан
Куглер
- Актёр
Джек
О’Коннелл
- ВМАктриса
Вунми
Мосаку
- ДЛАктриса
Джейми
Лоусон
- Актёр
Омар
Бенсон Миллер
- Актриса
Хейли
Стайнфелд
- МБАктёр
Майкл
Б. Джордан
- Актёр
Делрой
Линдо
- РКСценарист
Райан
Куглер
- СОПродюсер
Севак
Оганян
- РКПродюсер
Райан
Куглер
- ТАПродюсер
Тина
Андерсон
- ХБХудожница
Ханна
Бичлер
- РЕХудожница
Рут
Е. Картер
- МПМонтажёр
Майкл
П. Шовер
- ЛГКомпозитор
Людвиг
Горанссон