Граница
Wink
Фильмы
Граница

Граница (фильм, 1981) смотреть онлайн

1981, The Border
Драма, Криминал103 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Остаться на темной стороне или рискнуть карьерой и жизнью ради справедливости? Фильм «Граница» — криминальная драма о выборе между служебным долгом и соблазном заработать легкие деньги.

Чарли Смит — офицер пограничной службы, который недавно переехал в Техас вместе с женой, мечтающей о красивой жизни. На новой работе он сталкивается с суровой реальностью: его коллеги зарабатывают больше на взятках и торговле людьми, чем на честной службе. Поначалу Чарли старается держаться в стороне, но постепенно и сам становится участником коррупционных схем. Впрочем, есть черта, которую он не готов пересекать. И когда коллеги Чарли похищают ребенка у одной из мексиканских нелегалок, мужчина решает пойти против системы.

Если вам нравятся жесткие драмы о морали, соблазнах и цене выбора, то, начав смотреть фильм «Граница», вы наверняка отлично проведете вечер.

Граница смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb