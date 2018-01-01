Граница (фильм, 1981) смотреть онлайн

Остаться на темной стороне или рискнуть карьерой и жизнью ради справедливости? Фильм «Граница» — криминальная драма о выборе между служебным долгом и соблазном заработать легкие деньги.



Чарли Смит — офицер пограничной службы, который недавно переехал в Техас вместе с женой, мечтающей о красивой жизни. На новой работе он сталкивается с суровой реальностью: его коллеги зарабатывают больше на взятках и торговле людьми, чем на честной службе. Поначалу Чарли старается держаться в стороне, но постепенно и сам становится участником коррупционных схем. Впрочем, есть черта, которую он не готов пересекать. И когда коллеги Чарли похищают ребенка у одной из мексиканских нелегалок, мужчина решает пойти против системы.



Если вам нравятся жесткие драмы о морали, соблазнах и цене выбора, то, начав смотреть фильм «Граница», вы наверняка отлично проведете вечер.



