Граница (фильм, 1981) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Остаться на темной стороне или рискнуть карьерой и жизнью ради справедливости? Фильм «Граница» — криминальная драма о выборе между служебным долгом и соблазном заработать легкие деньги.
Чарли Смит — офицер пограничной службы, который недавно переехал в Техас вместе с женой, мечтающей о красивой жизни. На новой работе он сталкивается с суровой реальностью: его коллеги зарабатывают больше на взятках и торговле людьми, чем на честной службе. Поначалу Чарли старается держаться в стороне, но постепенно и сам становится участником коррупционных схем. Впрочем, есть черта, которую он не готов пересекать. И когда коллеги Чарли похищают ребенка у одной из мексиканских нелегалок, мужчина решает пойти против системы.
Если вам нравятся жесткие драмы о морали, соблазнах и цене выбора, то, начав смотреть фильм «Граница», вы наверняка отлично проведете вечер.
Граница смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ТРРежиссёр
Тони
Ричардсон
- Актёр
Джек
Николсон
- ХКАктёр
Харви
Кейтель
- ВПАктриса
Валери
Перрайн
- УОАктёр
Уоррен
Оутс
- ЭКАктриса
Эльпидия
Каррильо
- ШУАктриса
Шеннон
Уилкокс
- МВАктёр
Мануэль
Виэскас
- ДМАктёр
Джеф
Моррис
- МГАктёр
Майк
Гомес
- ДБАктёр
Дирк
Блокер
- Сценарист
Уэйлон
Грин
- ЭБПродюсер
Эдгар
Бронфман мл.
- БКХудожник
Барбара
Кригер
- РКМонтажёр
Роберт
К. Ламберт
- РУОператор
Рик
Уэйт
- РККомпозитор
Рай
Кудер