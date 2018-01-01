Гранд-макет Россия. Путешествие с Запада на Восток (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный фильм о том, как устроена работа одного из самых больших макетов в мире, представляющем собирательный образ России.



В музее «Гранд-макет Россия», расположенном в Санкт-Петербурге, можно увидеть самую большую страну в мире в миниатюре. Макеты домов и прочих вещей здесь представлены в соотношении 1:87, но сама территория маленькой России меньше в 22 тысячи раз. Здесь воссоздали ее главные достопримечательности, пустили по дорогам автомобили и поезда, а фигурки людей делятся занимательными историями — как смешными, так и грустными. Поезд «Санкт-Петербург — Владивосток» находится в пути 20 минут, и за это время успевает побывать в разных уголках страны и даже застать смену дня и ночи. Сотрудники музея рассказывают команде фильма, как каждый день обеспечивают его беспрерывную работу и что за технологии позволяют поддерживать высокий уровень симуляции жизни.



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