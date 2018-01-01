Wink
Грань времени
Актёры и съёмочная группа фильма «Грань времени»

Режиссёры

Брюс Уэмпл

Bruce Wemple
Режиссёр

Актёры

Бриана Познер

Briana Pozner
Актриса
Рик Монтгомери мл.

Rick Montgomery Jr.
АктёрJay
Анна Шилдс

Anna Shields
АктрисаGretchen
Теа МакКэртан

Thea McCartan
АктрисаAntonia Rayburn
Скайлар Данн

Skylar Dunn
Актриса

Сценаристы

Брюс Уэмпл

Bruce Wemple
Сценарист

Продюсеры

Нэйт ВанДойсен

Nate VanDeusen
Продюсер
Брюс Уэмпл

Bruce Wemple
Продюсер

Монтажёры

Брюс Уэмпл

Bruce Wemple
Монтажёр

Операторы

Соломон Неро

Solomon Nero
Оператор

Композиторы

Нэйт ВанДойсен

Nate VanDeusen
Композитор