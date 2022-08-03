Грань времени (фильм, 2016) смотреть онлайн

6.42016, Altered Hours
Фантастика, Триллер95 мин18+
О фильме
Появился наркотик, который обладает необычным побочным эффектом — с его помощью некоторые могут видеть прошлое и будущее. Однако для Уилла увлекательное путешествие во времени оборачивается настоящим кошмаром: полиция подозревает его в убийстве, и сам он не знает наверняка, совершал ли то, в чем его обвиняют.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Триллер
КачествоFull HD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.7 IMDb