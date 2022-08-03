Грань времени (фильм, 2016) смотреть онлайн

Появился наркотик, который обладает необычным побочным эффектом — с его помощью некоторые могут видеть прошлое и будущее. Однако для Уилла увлекательное путешествие во времени оборачивается настоящим кошмаром: полиция подозревает его в убийстве, и сам он не знает наверняка, совершал ли то, в чем его обвиняют.

