Грань времени (фильм, 2016) смотреть онлайн

Грань времени
6.42016, Altered Hours
Фантастика, Триллер95 мин18+

О фильме

Появился наркотик, который обладает необычным побочным эффектом — с его помощью некоторые могут видеть прошлое и будущее. Однако для Уилла увлекательное путешествие во времени оборачивается настоящим кошмаром: полиция подозревает его в убийстве, и сам он не знает наверняка, совершал ли то, в чем его обвиняют.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Триллер
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.7 IMDb