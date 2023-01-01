Граф Монте-Кристо
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Граф Монте-Кристо

Граф Монте-Кристо (фильм, 1961) смотреть онлайн

8.31961, Le comte de Monte Cristo
Боевики, Приключения179 мин12+
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Сюжет

Оказавшись несправедливо заключенным в страшную тюрьму, откуда нет возврата, Эдмон Дантес в течение тринадцати лет вынужден терпеть лишения и лелеять мысли о мести своим обидчикам. С помощью человека, сидящего с ним в соседней камере, Эдмону удается совершить побег...

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Информация

Страна
Франция, Италия
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Приключения, Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb