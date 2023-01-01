Граф Монте-Кристо (фильм, 1961) смотреть онлайн
8.31961, Le comte de Monte Cristo
Боевики, Приключения179 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Оказавшись несправедливо заключенным в страшную тюрьму, откуда нет возврата, Эдмон Дантес в течение тринадцати лет вынужден терпеть лишения и лелеять мысли о мести своим обидчикам. С помощью человека, сидящего с ним в соседней камере, Эдмону удается совершить побег...
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Информация
СтранаФранция, Италия
КачествоFull HD
ЖанрыБоевики, Приключения, Драмы
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb
- КОРежиссёр
Клод
Отан-Лара
- ЛЖАктёр
Луи
Журдан
- ИФАктриса
Ивонн
Фюрно
- ПМАктёр
Пьер
Монди
- БДАктёр
Бернар
Деран
- ФСАктёр
Франко
Силва
- ККАктриса
Клодин
Костер
- ЖМАктёр
Жан-Клод
Мишель
- ИРАктёр
Ив
Ранье
- ММАктриса
Мари
Мерже
- ЖМАктёр
Жан
Мартинелли
- АДСценарист
Александр
Дюма отец
- АППродюсер
Ален
Пуаре
- МДХудожник
Макс
Дюи
- РДХудожница
Розин
Деламар
- ЖНОператор
Жак
Натто