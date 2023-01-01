Граф Монте-Кристо (фильм, 1961) смотреть онлайн

Сюжет

Оказавшись несправедливо заключенным в страшную тюрьму, откуда нет возврата, Эдмон Дантес в течение тринадцати лет вынужден терпеть лишения и лелеять мысли о мести своим обидчикам. С помощью человека, сидящего с ним в соседней камере, Эдмону удается совершить побег...



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