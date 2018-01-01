Wink
Фильмы
Гость
Актёры и съёмочная группа фильма «Гость»

Актёры и съёмочная группа фильма «Гость»

Режиссёры

Артур Аллан Сейдельман

Артур Аллан Сейдельман

Arthur Allan Seidelman
Режиссёр

Актёры

Мэдолин Смит-Осборн

Мэдолин Смит-Осборн

Madolyn Smith Osborne
АктрисаThe Girl
Малкольм Макдауэлл

Малкольм Макдауэлл

Malcolm McDowell
АктёрThe Caller

Сценаристы

Майкл Слоун

Майкл Слоун

Michael Sloan
Сценарист

Продюсеры

Чарльз Бэнд

Чарльз Бэнд

Charles Band
Продюсер
Фрэнк Ябланс

Фрэнк Ябланс

Frank Yablans
Продюсер

Художники

Джованни Наталуччи

Джованни Наталуччи

Giovanni Natalucci
Художник

Монтажёры

Берт Глэдштейн

Берт Глэдштейн

Bert Glatstein
Монтажёр

Композиторы

Ричард Бэнд

Ричард Бэнд

Richard Band
Композитор