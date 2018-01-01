Гость (фильм, 1987) смотреть онлайн

Фантастический фильм «Гость» — камерный триллер Артура Аллана Сейдельмана, почти полностью построенный на интеллектуальной дуэли двух персонажей.



Одинокая женщина живет в небольшом доме у леса. Однажды вечером в дверь хижины стучится незнакомец — его машина якобы сломалась неподалеку. Женщина с неохотой впускает его, и между ними начинается странный разговор, полный намеков и скрытых смыслов. Незнакомец задает слишком много личных вопросов, а рассказываемые им истории кажутся противоречивыми. Диалог героев превращается в психологическую игру, где каждый пытается перехитрить другого.



Ценители триллеров без экшена, интрига в которых рождается из слов, пауз и взглядов, наверняка получат удовольствие, начав смотреть фильм «Гость». Эта картина — яркий пример того, как двух актеров и одной локации достаточно, чтобы удерживать внимание зрителя до последней минуты.



