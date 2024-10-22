Десять историй о том, как паранормальное проникает в жизни обычных жителей Сеула. Хоррор-антология «Городские легенды. Возвращение» — фильм, исследующий современные мифы и суеверия.



Водитель случайно сбивает прохожую и пытается избавиться от тела. Переехавшую в новую квартиру женщину начинает преследовать странная дама в красном. Зубной врач находит червей в деснах у пациента. Школьница пытается воскресить подругу. Мужчина пытается общаться с соседкой через стену. Сделанный на заказ шкаф хранит страшный секрет. Собеседование на привлекательную должность заканчивается для соискателя кошмаром. Девушка готова идти на все, чтобы прославиться в соцсетях. Молодой человек узнает пугающие подробности о компании, на которую работает. Участники необычного квеста встают перед тяжелым выбором.



Чем закончатся эти истории о призраках, магии и маньяках, расскажет хоррор «Городские легенды. Возвращение» 2022 года, смотреть онлайн который вы сможете на Wink.

