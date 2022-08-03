Город Юрского периода
Wink
Фильмы
Город Юрского периода

Город Юрского периода (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Jurassic City
Ужасы, Фантастика84 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Динозавры не вымерли, а содержатся в сверхсекретной лаборатории в Лос-Анджелесе, и однажды им удается выбраться оттуда на свободу. Город охвачен паникой. Спецотряд отлавливает доисторических хищников и помещает в тюрьму по соседству с заключенными, которые ждут своего приговора.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

3.1 КиноПоиск
3.1 IMDb