Город Юрского периода (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Jurassic City
Ужасы, Фантастика84 мин18+
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О фильме
Динозавры не вымерли, а содержатся в сверхсекретной лаборатории в Лос-Анджелесе, и однажды им удается выбраться оттуда на свободу. Город охвачен паникой. Спецотряд отлавливает доисторических хищников и помещает в тюрьму по соседству с заключенными, которые ждут своего приговора.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
3.1 КиноПоиск
3.1 IMDb