Город Юрского периода HD
Wink
Фильмы
Город Юрского периода HD

Город Юрского периода HD (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Jurassic City
Ужасы, Комедии84 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Динозавры не вымерли, а содержатся в сверхсекретной лаборатории в Лос-Анджелесе, и однажды им удается выбраться оттуда на свободу. Город охвачен паникой. Спецотряд отлавливает доисторических хищников и помещает в тюрьму по соседству с заключенными, которые ждут своего приговора.

Город Юрского периода HD смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

3.0 КиноПоиск
3.0 IMDb