Город Юрского периода HD (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Jurassic City
Ужасы, Комедии84 мин18+
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Сюжет
Динозавры не вымерли, а содержатся в сверхсекретной лаборатории в Лос-Анджелесе, и однажды им удается выбраться оттуда на свободу. Город охвачен паникой. Спецотряд отлавливает доисторических хищников и помещает в тюрьму по соседству с заключенными, которые ждут своего приговора.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Фантастика, Ужасы, Боевики, Приключения, Триллеры
Рейтинг
3.0 КиноПоиск
3.0 IMDb