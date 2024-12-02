Бывший заключенный погружается в криминальные разборки, чтобы разобраться с долгом, оставшимся семье от его отца. Фильм «Город киллеров» — брутальный боевик с Майком Колтером о долге перед семьей и мести.



Полицейский по имени Нил соглашается помочь отцу провести сделку с наркотиками, однако очень скоро понимает, что она подставная. Оба они попадают за решетку, но, выйдя через два года на свободу, Нил обнаруживает, что долги отца все еще лежат на его семье. Вместе с братом он идет к самой авторитетной криминальной фигуре — женщине по имени Эш. Она все это время помогала семье Нила, а теперь ждет от него расплаты. У бывшего копа не остается другого выбора, кроме как стать вышибалой на службе у Эш. Однако у Нила зреет план, как расправится со своей новой начальницей.



Во что это выльется, покажет боевик «Город киллеров» (2023). Смотреть онлайн его можно на Wink.

