Город грешников (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Японский криминальный боевик, снятый опытным каскадером и координатором трюков Кэнсукэ Сономурой. В огромном мегаполисе Кайко Сити процветает коррупция — все из-за Ватару Годзё, который намерен до неузнаваемости преобразить бедные кварталы города, совсем не думая об их жителях. Вскоре после того, как Годзё объявляет о намерении участвовать в выборах мэра, в сауне, где проводят время члены якудза, происходит резня. Эти убийства становятся первыми в череде жестоких расправ над потенциальными противниками будущего градоначальника. Бороться с преступниками поручают бывшему полицейскому Макото Тораде, который сидит в тюрьме за убийство корейского гангстера. Он возглавляет свежесозданный отряд полицейских, который должен раз и навсегда разобраться с угрозой. можно смотреть онлайн



Город грешников смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.