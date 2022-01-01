Город грешников (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Японский криминальный боевик, снятый опытным каскадером и координатором трюков Кэнсукэ Сономурой. В огромном мегаполисе Кайко Сити процветает коррупция — все из-за Ватару Годзё, который намерен до неузнаваемости преобразить бедные кварталы города, совсем не думая об их жителях. Вскоре после того, как Годзё объявляет о намерении участвовать в выборах мэра, в сауне, где проводят время члены якудза, происходит резня. Эти убийства становятся первыми в череде жестоких расправ над потенциальными противниками будущего градоначальника. Бороться с преступниками поручают бывшему полицейскому Макото Тораде, который сидит в тюрьме за убийство корейского гангстера. Он возглавляет свежесозданный отряд полицейских, который должен раз и навсегда разобраться с угрозой. можно смотреть онлайн
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Информация
Рейтинг
- КСРежиссёр
Кэнсукэ
Сономура
- ХОАктёр
Хитоси
Одзава
- АСАктриса
Аканэ
Саканоуэ
- ММАктёр
Масанори
Мимото
- КАктёр
Кацуя
- МДАктриса
Мицу
Дан
- ЁЯАктёр
Ёсиюки
Ямагути
- РКАктриса
Рино
Катасэ
- РФАктёр
Рири
Фрэнки
- МКАктёр
Масая
Като
- ТСАктёр
Так
Сакагути
- ХОСценарист
Хитоси
Одзава
- ХОПродюсер
Хитоси
Одзава
- РКПродюсер
Рёдзи
Кобаяси
- КРХудожник
Крис
Рё Каихара
- КСМонтажёр
Кэнсукэ
Сономура
- НМКомпозитор
Нобухико
Морино