Горько в Мексике HD
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Горько в Мексике HD

Горько в Мексике HD (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Hasta que la boda nos separe
Комедии87 мин18+

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Сюжет

Влюбленные Даниэль и Мария обращаются в агентство по организации свадеб, как вдруг вмешивается эксцентричный отец невесты. Он обещает паре самостоятельно устроить грандиозный праздник, но результат превосходит все ожидания: и тамада хороший, и конкурсы интересные.

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Информация

Страна
Мексика
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
5.0 IMDb