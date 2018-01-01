Горько в Мексике HD (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Hasta que la boda nos separe
Комедии87 мин18+
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Сюжет
Влюбленные Даниэль и Мария обращаются в агентство по организации свадеб, как вдруг вмешивается эксцентричный отец невесты. Он обещает паре самостоятельно устроить грандиозный праздник, но результат превосходит все ожидания: и тамада хороший, и конкурсы интересные.
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Рейтинг
4.9 КиноПоиск
5.0 IMDb